В Мехико прошла церемония в честь Дня независимости Мексики

МЕХИКО, 16 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек пришли вечером в субботу (утро воскресенья мск) на площадь Сокало в центре Мехико, чтобы отметить День независимости. Церемонию по традиции возглавил глава государства Энрике Пенья Ньето.

С балкона Национального дворца он произнес небольшую речь, трижды воскликнул "Да здравствует Мексика!" и ударил в колокол. Затем прозвучал национальный гимн, после чего прогремел салют.

Уже 1 декабря этого года Пенью Ньето на посту президента сменит победитель июльских президентских выборов Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Руководить страной он будет до 2024 года.

Празднование было организовано при повышенных мерах безопасности. На такой шаг власти пошли в связи с тем, что в ночь на субботу на площади Гарибальди в историческом центре Мехико переодетые в музыкантов преступники открыли огонь по людям. Жертвами нападения стали пять человек, еще восемь получили ранения.

В воскресенье на площади Сокало состоится военный парад. В нем примут участие свыше 18,4 тыс. военнослужащих, представляющих сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы, а также сотрудники Федеральной полиции. Ожидается, что в ходе воздушной части мероприятия в небе над столицей проследуют свыше 160 самолетов и вертолетов, в том числе российского производства.

Начало борьбе за освобождение от испанского владычества положил священник Мигель Идальго, который утром 16 сентября 1810 года призвал к восстанию в городе Долорес в центральной части страны. В 1811 году он был схвачен колониальными властями и казнен, после его гибели борьбу с испанцами и роялистами возглавил Хосе Мария Морелос. Созванный повстанцами в городе Чильпансинго конгресс в 1813 году принял декларацию о независимости Мексики, а в 1814 году - первую в истории страны конституцию. Окончательно независимость была провозглашена 28 сентября 1821 года.