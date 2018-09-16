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Кризис в Сирии

В Сирии стартовали первые за семь лет конфликта муниципальные выборы

Власти республики сообщают, что приняли все меры для обеспечения безопасности избирателей

ТАСС, 16 сентября. Первые за семь лет конфликта выборы в муниципальные органы власти стартовали в воскресенье в Сирии. Об этом сообщило государственное агентство SANA.

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Свыше 6,5 тыс. участков открылись в 07:00 по местному времени [совпадает с московским] и завершат работу в 19:00. В случае необходимости ЦИК может продлить работу пунктов на пять часов.

Как заявили ранее в министерстве местного самоуправления Сирии, власти "завершили подготовку и приняли все меры для обеспечения безопасности" избирателей. По словам главы ведомства Хусейна Махлюфа, нынешние выборы "служат ключевым элементом для ускорения стабилизации и восстановления Сирии".

По данным агентства, кандидатуры в местные органы власти выдвинули более 40 тыс. человек в 88 избирательных округах.

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