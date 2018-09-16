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Опрос: "Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке ФРГ

Как отмечают наблюдатели, успехи правых связаны с недавними событиями в Хемнице, где после драки с беженцами погиб местный житель

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Правая партия "Альтернатива для Германии" наращивает популярность в восточных землях ФРГ, входивших до падения Берлинской стены в ГДР. Как показали результаты опубликованного в воскресенье в газете BILD am Sonntag опроса, "АдГ" пользуется там популярностью 25% населения, в то время как партию Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС) - поддерживают 24% избирателей.

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Электорат на востоке ФРГ традиционно поддерживает "АдГ" больше, чем в других регионах страны. Как отмечают наблюдатели, очередной рост популярности спровоцировали недавние события в Хемнице, где после драки с беженцами погиб местный житель.

Если рассматривать результаты опроса применительно ко всей территории Германии, то тут ситуация кардинально отличается. ХДС поддерживают 30%, социал-демократов - 18%, "АдГ" - 15%, "зеленых" - 13%, Левую партию - 10%, либералов - 9%. Несмотря на то, что и консерваторы, и социал-демократы занимают первые две строчки, на двоих они не смогли бы набрать необходимого большинства голосов.

Опрос провела социологическая служба Kantar Emnid, в нем приняли участие 1978 человек.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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