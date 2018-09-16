СМИ: оппозиция ФРГ полагает, что Бундесвер нарушил мандат миссии в Мали

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии в декабре 2017 года приняли участие в военной операции французской армии в Мали, вероятно, нарушив таким образом предоставленный немецким парламентом мандат. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на секретные документы ООН.

Издание отмечает, что Бундесвер выделил беспилотник типа Heron I, который в рамках антитеррористической операции французских сил направлял командованию разведданные с потенциально опасной территории. Операция длилась несколько часов. Немецкие ВС в январе текущего года предоставили Франции транспортный вертолет для передислокации личного состава.

Тем временем мандат, который предоставил германский парламент, предусматривает участие лишь в миссии ООН МИНУСМА. Ее цель - "поддержка политических процессов и выполнение ряда задач по обеспечению безопасности". Франция же участвует в Мали в рамках собственной антитеррористической миссии.

Представитель оппозиционной партии "зеленых" Катя Койль полагает, что Бундесвер в описанных случаях действовал вне мандата. По ее словам, правительство должно разобраться, "была ли кооперация немецких вооруженных сил с французской антитеррористической миссией", и если была, то в какой степени.

Как отмечает Welt am Sonntag, Министерство обороны ФРГ подтвердило оба случая, не приведя подробностей. В ведомстве не стали давать правовую оценку обеих операций.