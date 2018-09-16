СМИ: Украина запретила въезд советнику Джереми Корбина

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Украина на три года запретила въезд в страну Эндрю Мюррею - наиболее влиятельному советнику лидера британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом в воскресенье сообщила газета Mail On Sunday.

Соответствующую рекомендацию ранее распространила Служба безопасности Украины (СБУ), которая посчитала Эндрю Мюррея, консультирующего Корбина по вопросам политики, представляющим угрозу национальной безопасности. Во въезде в страну ему было отказано в июне этого года.

Мюррей на протяжении 40 лет был членом британской Коммунистической партии. В 2016 году он вступил в ряды лейбористов. В 2014 году он принимал участие в организации кампании "Солидарность с антифашистским сопротивлением на Украине" (SARU), выступающей против поддержки Западом режима в Киеве, установившегося в результате государственного переворота. После воссоединения Крыма с Россией Мюррей обвинил Киев в развязывании войны на Донбассе против "людей, осуществляющих свое право на самоуправление".