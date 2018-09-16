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Дело Сергея Скрипаля

Mirror: британские спецслужбы ищут двух новых подозреваемых по "делу Скрипалей"

По версии газеты, Петров и Боширов якобы встречались с куратором операции и врачом в лондонском отеле
Руслан Боширов и Александр Петров Metropolitan Police via AP
Руслан Боширов и Александр Петров
© Metropolitan Police via AP

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Британские спецслужбы ведут поиск двух новых подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в воскресенье сообщила газета Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник.

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По данным издания, предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с еще двумя подозреваемыми после заселения в лондонском отеле. "Считается, что они могли встретиться с куратором, который работал в посольстве [не уточняется, в каком], а четвертый, врач, возможно, контролировал все это, чтобы убедиться, что они не рискуют провалить операцию, отравив себя", - предположил источник газеты.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября премьер-министр Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.

Теги
ВеликобританияРоссияМэй, ТерезаДело Сергея Скрипаля
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