В ДНР за сутки зафиксировали шесть фактов использования беспилотников с украинской стороны

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки активизировали применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для разведки в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявил в воскресенье начальник пресс-службы оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Дежурные смены ПВО НМ ДНР отмечают усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотной авиации в зонах ответственности 36-й, 56-й, 58-й и 128-й бригад ВСУ. Всего за прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести БПЛА противника", - цитирует его слова Донецкое агентство новостей.

Безсонов отметил, что украинские силовики использовали беспилотники для наведения минометного огня по позициям ДНР в район села Спартак в пригороде Донецка.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.