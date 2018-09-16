МИД ФРГ не исключил, что внутренние конфликты в Турции могут коснуться Германии

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Берлин выступает за улучшение отношений с Анкарой, особенно с учетом того, что в ФРГ проживают 3 млн выходцев из Турции. Об этом заявил в воскресенье агентству DPA министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Внутриполитические конфликты могут быстро добраться из Турции до Германии. Мы не заинтересованы в этом и поэтому нуждаемся в конструктивных отношениях, - сказал он. - Мы не хотим, чтобы политические разногласия осложняли человеческие и межобщественные связи".

Последние годы ознаменовались существенным охлаждением отношений Берлина и Анкары, причиной чему стал целый ряд факторов. В первую очередь речь идет о задержаниях в Турции немецких журналистов и правозащитников.

В конце сентября турецкий президент Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию. Предполагается, что турецкий лидер посетит Кельн и захочет выступить с речью перед соотечественниками. Раньше местные власти запрещали представителям Анкары такие выступления, что становилось причиной критики.

На фоне охлаждения отношений общественность и оппозиция Германии подвергли критике планы Берлина принять Эрдогана. Маас призвал отнестись к этому с пониманием. "Тот факт, что существует общественная критика в адрес президента Эрдогана, является частью демократических реалий в нашей стране", - отметил он. Однако, по его словам, это не значит, что нужно исключать контакты на высшем уровне.