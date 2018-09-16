СМИ: командир батальона национальной армии Афганистана убит боевиками "Талибана"

ТАСС, 16 сентября. Командир батальона национальной армии Афганистана был убит в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ночь на воскресенье в центральной афганской провинции Логар. Об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, боевики устроили засаду на автомобиль командира батальона, когда он направлялся к КПП. Отмечается, что в результате нападения еще один человек погиб, двое пострадали.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики.