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СМИ: командир батальона национальной армии Афганистана убит боевиками "Талибана"

В результате нападения на машину командира еще один человек погиб, двое пострадали

ТАСС, 16 сентября. Командир батальона национальной армии Афганистана был убит в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ночь на воскресенье в центральной афганской провинции Логар. Об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, боевики устроили засаду на автомобиль командира батальона, когда он направлялся к КПП. Отмечается, что в результате нападения еще один человек погиб, двое пострадали.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики.

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