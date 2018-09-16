Трамп назвал "охоту на ведьм" вокруг России незаконной и пагубной для самих США

"Незаконная охота на ведьм [спецпрокурора Роберта] Мюллера продолжается, и он ищет преступление. Сговора с Россией никогда не было", - заявил он. По словам Трампа, демократы по этой причине теперь "ищут все, что им только удастся найти". "Очень несправедливо и плохо для страны. Кроме того, это запрещено законом", - добавил президент.

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году, которое с мая прошлого года ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, является незаконным и пагубным для самой страны. Об этом президент США Дональд Трамп написал в воскресенье на своей странице в сети Twitter .

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер, он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период избирательной кампании в 2016 году. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу.

Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.