Украина планирует до конца 2018 года создать военно-морскую базу в Азовском море

"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении в Facebook .

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Украина планирует до конца текущего года создать базу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Азовском море. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу президента Украины Петра Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на "защиту национальных интересов в южных регионах". В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием".

Тогда же глава государства поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков".

11 сентября замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил о переброске в акваторию Азовского моря первого бронекатера проекта "Гюрза-М". Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал 13 сентября заявил, что Киев решил нарастить военное присутствие в Азовском и Черном морях, направив туда 270 бойцов спецназа.