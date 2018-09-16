Премьер Сирии назвал муниципальные выборы "посланием миру" о победе над террором в стране

ТАСС, 16 сентября. Впервые за годы конфликта выборы в муниципальные органы власти Сирии несут в себе послание остальному миру о победе над терроризмом в арабской республике. Об этом заявил премьер-министр Сирии Имад Хамис, проголосовавший в воскресенье на одном из избирательных участков в Дамаске.

"Сегодняшние выборы - это послание миру, что Сирия победила и сирийский народ вернулся к нормальной жизни", - цитирует главу правительства государственное агентство SANA.

Избирательные участки открылись в Сирии в 07:00 по местному времени (совпадает с московским). Из-за высокой явки власти приняли решение о продлении работы пунктов голосования с 19:00 до полуночи, при этом официальных данных ЦИК по явке до сих пор не публиковалось. На территории республики оборудованы 6,5 тыс. пунктов для голосования, правом голоса обладают 16,2 млн граждан. Кандидатуры в местные органы власти выдвинули более 40 тыс. человек в 88 избирательных округах.

Как заявили ранее в министерстве местного самоуправления Сирии, власти "завершили подготовку и приняли все меры для обеспечения безопасности" избирателей. По словам главы ведомства Хусейна Махлюфа, нынешние выборы "служат ключевым элементом для ускорения стабилизации и восстановления Сирии".

Муниципальные выборы должны были состояться в начале 2016 года, но из-за нестабильной ситуации в стране власти приняли решение о продлении полномочий чиновников.