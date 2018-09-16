Замглавы Еврокомиссии считает, что механизм принятия решений в ЕС нужно изменить

ТАСС, 16 сентября. Руководящие органы Евросоюза должны принимать решения не на основе консенсуса, а квалифицированным большинством голосов. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире Словацкого телевидения заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
"ЕС должен принимать решения [по важнейшим для сообщества вопросам] быстрее, чем сейчас, - сказал он. - Решения должны приниматься на основе квалифицированного большинства [в его руководящих органах], а не консенсусом. Для достижения консенсуса иногда требуется очень длительное время".
Изменение порядка принятия решений в руководящих органах ЕС необходимо, по словам Шефчовича, в связи с нарастающими внутренними проблемами в государствах - членах сообщества. Как он считает, европейское единство стремятся разрушить активизирующиеся экстремистские организации и политики-популисты.
"В Европе хорошо помнят уроки истории, и куда складывающаяся ситуация может привести", - указал Шефчович. Он напомнил, что к изменению порядка принятия решений в руководящих органах Евросоюза призвал в прошедший вторник и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.