СМИ: Эритрея и Эфиопия подписали в Джидде договор о мире под эгидой саудовского короля

ТАСС, 16 сентября. Президент Эритреи Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подписали в воскресенье в саудовском городе Джидда мирное соглашение между двумя странами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Согласно его данным, подписание состоялось под покровительством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Как отмечает телеканал, на церемонии присутствовали также саудовский наследный принц, министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман, генсек ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
По информации телеканала, саудовский монарх наградил президента Эритреи и премьера Эфиопии высшей наградой королевства - орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза.
Эфиопия и Эритрея выслали послов в 1998 году из-за начавшегося пограничного конфликта. 8 июля премьер-министр Эфиопии провел в Асмэре переговоры об урегулировании территориального спора с президентом Эритреи. В министерстве информации Эритреи назвали этот визит историческим, отметив, что встреча лидеров двух стран является первой в своем роде за 20 лет и знаменует новую эру мира и сотрудничества. По итогам встречи Ахмед и Афеворки подписали совместную декларацию о мире и дружбе.
16 июля Эритрея вновь открыла свое дипломатическое представительство в Эфиопии. В том же месяце Эфиопия назначила Редвана Хуссейна чрезвычайным и полномочным послом в Эритрее.