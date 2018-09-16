Погибший при нападении у ТЦ на Западном берегу реки Иордан был гражданином США

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Мужчина, погибший в воскресенье в результате нападения палестинца у входа в торговый центр на Западном берегу реки Иордан, был гражданином США. Об этом сообщил на своей странице Twitter посол США в Израиле Дэвид Фридман.

"Америка скорбит, потому что один из наших граждан был жестоко убил палестинским террористом. Ари Фульд был убежденным защитником Израиля и американским патриотом. Он представлял все самое лучшее, что есть в наших двух странах, нам будет его очень не хватать", - заявил он.