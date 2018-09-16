Погибший при нападении у ТЦ на Западном берегу реки Иордан был гражданином США

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Мужчина, погибший в воскресенье в результате нападения палестинца у входа в торговый центр на Западном берегу реки Иордан, был гражданином США. Об этом сообщил на своей странице Twitter посол США в Израиле Дэвид Фридман.
"Америка скорбит, потому что один из наших граждан был жестоко убил палестинским террористом. Ари Фульд был убежденным защитником Израиля и американским патриотом. Он представлял все самое лучшее, что есть в наших двух странах, нам будет его очень не хватать", - заявил он.
America grieves as one of its citizens was brutally murdered by a Palestinian terrorist. Ari Fuld was a passionate defender of Israel & an American patriot. He represented the best of both countries & will be deeply missed. May his family be comforted & his memory be blessed.— David M. Friedman (@USAmbIsrael) 16 September 2018
Ранее 17-летний палестинец устроил нападение с ножом у входа в торговый центр в районе Гуш-Эцион (крупный блок поселений на Западном берегу реки Иордан), в результате чего в тяжелом состоянии был госпитализирован 40-летний мужчина. Позже он скончался от полученных ранений.
Нападавший, как сообщила газета Haaretz, получил огнестрельное ранение от гражданского лица и был обезврежен.