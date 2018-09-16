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Погибший при нападении у ТЦ на Западном берегу реки Иордан был гражданином США

Ранее палестинец устроил нападение с ножом у входа в торговый центр в районе Гуш-Эцион

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Мужчина, погибший в воскресенье в результате нападения палестинца у входа в торговый центр на Западном берегу реки Иордан, был гражданином США. Об этом сообщил на своей странице Twitter посол США в Израиле Дэвид Фридман.

"Америка скорбит, потому что один из наших граждан был жестоко убил палестинским террористом. Ари Фульд был убежденным защитником Израиля и американским патриотом. Он представлял все самое лучшее, что есть в наших двух странах, нам будет его очень не хватать", - заявил он.

Ранее 17-летний палестинец устроил нападение с ножом у входа в торговый центр в районе Гуш-Эцион (крупный блок поселений на Западном берегу реки Иордан), в результате чего в тяжелом состоянии был госпитализирован 40-летний мужчина. Позже он скончался от полученных ранений.

Нападавший, как сообщила газета Haaretz, получил огнестрельное ранение от гражданского лица и был обезврежен.

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