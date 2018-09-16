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Меркель и Курц поддержали инициативы Юнкера по миграции и Frontex

Они направлены на совершенствование охраны границ ЕС

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее австрийский коллега Себастьян Курц поддержали предложения главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о более тщательной охране границ ЕС и увеличении штата пограничной службы Frontex.

"Юнкер сделал далеко идущие предложения, которые всецело приветствую", - сказала Меркель в воскресенье журналистам в Берлине.

"Мы хотим поддержать то, о чем говорил Юнкер, - заявил со своей стороны Курц, - кадровое усиление Frontex и расширение мандата, чтобы служба могла работать с транзитными странами".

Теги
Меркель, АнгелаЮнкер, Жан-КлодКурц, Себастьян
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