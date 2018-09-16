Новый спикер парламента Ирака выступил против антииранских санкций США

ТАСС, 16 сентября. Новый председатель Совета представителей (парламента) Ирака Мухаммед аль-Халбуси выступил против санкций США в отношении Ирана. Соответствующее заявление спикер сделал в воскресенье в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Али Лариджани.

"Мы готовы способствовать восстановлению безопасности и стабильности в регионе бок о бок с Ираном, - цитирует аль-Халбуси телеканал Al Mayadeen. - Иракские депутаты категорически отвергают любые формы давления и экономические санкции в отношении Тегерана, считая их несправедливыми". При этом новоизбранный спикер подчеркнул, что "Тегеран навсегда останется партнером Багдада".

Со своей стороны Лариджани пожелал главе иракского парламента удачи, отметив важность задачи, которая стоит перед ним в ближайшее время.

Депутаты парламента Ирака четвертого созыва избрали 37-летнего суннитского политика, занимавшего до этого пост губернатора провинции Анбар, в минувшую субботу. Аль-Халбуси был выдвинут крупнейшим суннитским блоком "Национальный фронт" и получил поддержку шиитских альянсов "Саирун" радикального имама Муктады ас-Садра и "Фатх" командира ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири. Как ожидается, во вторник парламентарии проведут голосование по кандидатуре президента из числа депутатов-курдов.

Первая часть американских санкций в отношении Ирана вновь была введена в действие 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и некоторых металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября, они затронут энергетическую отрасль Ирана, а также сделки с нефтью и транзакции центробанка страны. Кроме того, в начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что американские власти намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, действие которых, по его словам, будет возобновлено 4 ноября.