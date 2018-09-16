Волкер посоветовал правительству Украины сделать все для нормализации жизни в Донбассе

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины должно рассматривать жителей Донбасса как собственных граждан. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой" в воскресенье.

"Нам нужно думать о людях. Они украинские граждане, и вне зависимости от того, создают они проблемы или нет, любое правительство Украины должно рассматривать их как своих граждан и сделать все, чтобы их жизнь нормализовалась",- отметил он.

Относительно предстоящих в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборах Волкер еще раз озвучил позицию Запада об их непризнании. " <...> В минских соглашениях нет места для этих республик, но Россия пытается говорить об их роли, хотя это противоречит минским соглашениям. В-третьих, этим органам нет места в украинском конституционном порядке", - аргументировал свою позицию он.

7 сентября в ДНР и ЛНР было принято решение о проведении 11 ноября выборов глав республик, а также депутатов Народных советов. МИД Украины уже заявил, что не признает результаты этих выборов. В ЕС, в также в МИД Франции объявление о проведении выборов 11 ноября 2018 года назвали противоречащим минским соглашениям.

Между тем, как ранее пояснил в интервью ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, эти выборы никак не нарушают минских соглашений. По его словам, Комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и Народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому никак с минским процессом не связаны и формально ему не противоречат, подчеркнул он.