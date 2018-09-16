Министр обороны Израиля заявил, что не допустит сокращения тюремного срока террористам

ТАСС, 16 сентября. Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман распорядился приостановить назначение консультативного комитета для рассмотрения случаев сокращения срока тюремного заключения для осужденных, отбывающих наказание за терроризм.

"Мы не допустим, чтобы злые террористы мечтали о сокращении сроков тюремного заключения", - приводит его слова газета The Jerusalem Post в воскресенье.

Ранее в ходе еженедельного заседания кабинета министров премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху также высказался против идеи Армии обороны Израиля разрешить осужденным террористам просить о сокращении срока тюремного заключения.