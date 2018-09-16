Саудовские ПВО перехватили запущенную мятежниками из Йемена ракету

ТАСС, 16 сентября. Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в воскресенье запущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") по королевству баллистическую ракету. Об этом, как сообщает Саудовское агентство печати (САП), заявил официальный представитель возглавляемой королевством аравийской коалиции Турки аль-Малики.

По его словам, силы ПВО зафиксировали пуск баллистической ракеты из йеменской провинции Саада в 16:49 по местному времени (совпадает с московским). "Ее целью был район Джизана и расположенные там гражданские районы, - указал аль-Малики. - Средства противовоздушной обороны смогли уничтожить ракету. В результате перехвата пострадавших нет".

Подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah передавал о пуске ракеты типа "Бадр-1" по лагерю саудовской армии в Джизане.

Ранее "Ансар Аллах" неоднократно сообщало об ударах по пограничным с Йеменом саудовским территориям, в частности городам Джизан и Наджран. При этом в Эр-Рияде каждый раз заявляли о перехвате воздушных целей. По данным альянса, в общей сложности хуситы запустили 197 ракет, в результате чего погибли 112 гражданских - подданные королевства, а также проживающие и работающие там иностранные граждане.

Помимо обстрелов, мятежники в последнее время задействовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Целями ударов беспилотников, по их утверждениям, стали международный аэропорт в Дубае и Абу-Даби, НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде. Вместе с тем саудовские и эмиратские власти опровергают эти заявления.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В пятницу хуситы обстреляли в Джизане нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco. Как заявляли в коалиции, ракета также была сбита средствами ПВО.