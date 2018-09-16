Марин Ле Пен предложила вместо Евросоюза учредить Союз европейских наций

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен заявила об исчерпанности погрязшего в "бездумной миграционной политике" Евросоюза и предложила всем конструктивным политическим силам Европы объединиться для учреждения вместо ЕС Союза европейских наций (СЕН). Об этом политик заявила в воскресенье, излагая программу своей партии на предстоящие в 2019 году выборы в Европарламент на встрече "Нацобъединения" в городе Фрежюс на юге Франции.

"Европейский союз - это не Европа. Европейский союз - это идеологическая конструкция, это институт, управляемый анонимной властью, которая централизованным образом руководит неограниченным пространством, доходящим до Турции или Магриба. Пространством, которое не прикрепляется к какой-либо истории, к каким-либо корням или традициям, это пространство, которое в действительности не имеет ни сил, ни перспектив, кроме растворения в мировой магме. Подытоживая, Европейский союз самым серьезным образом вредит Европе", - сказала Ле Пен в своем выступлении, трансляцию которого вел телеканал BFM.

По мнению Ле Пен, в своем нынешнем виде ЕС превратился в "диктатуру, которая уничтожает народы, использует насилие против народов, как против британцев или поляков, которые не подчиняются его законам, а также применяет шантаж против всех остальных". "Евросоюз не защищает Европу, но рушит европейскую идею. Хуже того - он организует ее уничтожение за счет миграционного потопа, своего подчинения финансовым олигархиям, сворачивания наших систем социальной защиты, уничтожения наших идентичностей, введения договоров о свободной торговле, которые обеспечивают ограбление наших территорий и экономик", - уверена политик.

Времена меняются

Своими главными союзниками в Европе Ле Пен назвала итальянское движение "Лига" Маттео Сальвини и Австрийскую партию свободы Хайнц-Кристиана Штрахе. Представители этих партий, сообщила она, присутствовали на нынешней встрече "Нацобъединения" во Фрежюсе. Как подчеркнула Ле Пен, все вместе эти политобъединения "защищают свои нации и цивилизацию". "Большое национальное движение, которое мы воплощаем в наших странах и провозвестником которого был "Национальный фронт", завоевывает Европу - всю Европу", - убеждена она.

По оценке Ле Пен, рост популярности правых и консервативных партий на всем европейском континенте свидетельствует о серьезных изменениях в политическом ландшафте, которые, считает она, "не будет преувеличением назвать историческими".

"Этот большой политический поворот идет всюду в Европе с одинаковой сменой политической конфигурации, которая происходит везде - на всех выборах национальные движения показывают все более успешные результаты, как недавно в Швеции и в следующем месяце - в Баварии. В Венгрии, Польше, Италии, Австрии наши идеи уже у власти", - сказала политик под аплодисменты собравшихся.

"И это движение, дорогие друзья, имеет мировой масштаб, - продолжила лидер "Нацобъединения". - Оно уже взяло верх в Индии, Китае и России. Brexit, равно как и избрание [президентом США] Дональда Трампа, вписываются в эту же волну, которая знаменует защиту национальных интересов, восстановление границ и возрождение суверенитетов. Иными словами, повсюду мы становимся свидетелями триумфа народов, эта волна поднимается по всему миру".

Проект "Европы наций"

Альтернативой нынешнему политическому проекту Евросоюза, уверена Ле Пен, должна стать программа построения на европейском континенте союза равноправных европейских наций, который бы основывался на фундаменте общей европейской культуры, цивилизации, традиций и ценностей. "Наша Европа - это живая Европа, она озирается на Афины и Рим, помнит о своих христианских корнях, о своем веке Просвещения и многовековой истории, из которой она черпает свои цивилизационные ценности. Наша Европа - это Европа разнообразия, множества языков и культур, бесконечно различных и богатых, которые оживляют наш континент", - перечислила политик.

Как подчеркнула лидер французских правых, главным идеалом их Европы будет "свобода индивидов и свобода народов, которую называют суверенитетом". "Мы являемся настоящими европейцами, противостоящими "европеистам", и именно нам надлежит вернуть себе свободу и вдохнуть новую жизнь в прекрасную европейскую идею. Европа, дающая народам право свободно решать, хотят ли они быть ее частью, оставляет свободу сотрудничать или не делать этого, выбирать области сотрудничества и свободу выхода, если они выразят такое желание", - отметила Ле Пен.

Фактически, добавила она, речь в их программе идет о "борьбе наций против Европейского союза - борьбе за независимость". "Именно нации восстановят и спасут Европу. Этот проект, который будет противопоставлен проекту Европейского союза, мы назовем Союзом европейских наций", - заявила Ле Пен.

Эта программа, указала политик, призвана объединить европейские правые партии на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года. "26 мая [2019 года] Союз европейских наций будет против Европейского союза, нации против [европейской комиссии]", - заметила она.

В случае победы "Нацобъединение" рассчитывает сформировать прочное большинство в Европарламенте и претворить свою программу в жизнь. "Переход от ЕС к СЕН произойдет согласно графику и процедурам технического, юридического, дипломатического и политического характера, которые определит новый состав парламента. Поднимающаяся национальная волна наберет полную силу за те восемь месяцев, что отделяют нас от европейских выборов, чтобы смести прочь старый мир", - убеждена Ле Пен.

Выборы в Европарламент

Европейский парламент избирается жителями стран ЕС с 1979 года сроком на пять лет. В структуре Евросоюза ЕП считается главным законодательным органом, его основными функциями являются контроль за Европейской комиссией, законодательство и вопросы бюджета. Вместе с тем до сих пор ЕП лишен возможности активного законотворчества - полномочиями вносить собственные законопроекты в ЕС наделена только Еврокомиссия.

Новый состав Европарламента жители стран ЕС будут избирать с 23 по 26 мая 2019 года. В нынешнем составе собрания группа "Европа наций и свобод", в которую входят французское "Нацобъединение", итальянская "Лига" и их союзники, имеет 35 депутатских мандатов из 751, однако за четыре года, прошедшие с предыдущих выборов в Европарламент, популярность правых партий в странах ЕС значительно возросла.

На выборах в Европарламент 2014 года партия Марин Ле Пен, называвшаяся тогда "Национальным фронтом", заняла во Франции первое место, получив 24,86% голосов. Согласно текущим опросам, "Нацобъединение" остается одним из главных фаворитов и в преддверии выборов 2019 года. По данным исследования службы Odoxa, если бы голосование состоялось сейчас, партия Марин Ле Пен заняла бы второе место, набрав 21% голосов, первым с минимальным отрывом - 21,5% - финишировал бы правящий во Франции центристский блок "Республика на марше" - "Демократическое движение".