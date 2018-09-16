В Вене открывается 62-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. В понедельник в Венском международном центре начинается 62-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На протяжении рабочей недели до 21 сентября представители около 170 стран обсудят развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Генеральная конференция в очередной раз станет основной площадкой международного сообщества для рассмотрения стратегических вопросов и проведения научных дебатов в сфере ядерной энергетики: МАГАТЭ подведет итоги работы за 2017 год, обновит бюджет и обозначит приоритеты на будущее. Научный форум на полях сессии пройдет в этом году под названием "Ядерные технологии в борьбе с изменением климата: смягчение последствий, мониторинг и адаптация" 18 и 19 сентября. Целью мероприятия обозначено стимулирование обсуждения научно-технических вопросов в рамках деятельности МАГАТЭ, а именно - роль ядерной энергетики в ограничении выбросов углекислого газа и оценка достигнутых изменений.

Уастники сессии также рассмотрят повышение эффективности режима гарантий МАГАТЭ в соответствии с ДНЯО и соблюдение гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке. Делегаты также обменяются мнениями о мерах по укреплению международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ядерного материала и безопасного обращения с радиоактивными отходами. Особое внимание будет уделено развитию ситуации вокруг ядерных программ КНДР и Ирана.

КНДР и Иран

МАГАТЭ активно выступает за кооперацию с КНДР после того, как Пхеньян заявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний, присоединении к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в своем докладе Совету управляющих агентства на минувшей неделе выразил обеспокоенность ядерной проблемой КНДР и призвал Пхеньян к возобновлению сотрудничества, потому что ядерная деятельность КНДР является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

По его словам, благодаря активизации усилий группы КНДР в департаменте гарантий и исполнительной группы МАГАТЭ агентство сохраняет готовность сыграть существенную роль в контроле за ядерной программой Пхеньяна, как только между вовлеченными в ядерный спор странами будет достигнут политический консенсус.

В то же время проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его атомной программе. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Китай, Франция, Россия, Великобритания и Германия), которые намерены в дальнейшем соблюдать СВПД. МАГАТЭ в каждом докладе регулярно подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения, его ядерная деятельность находится под самым строгим в мире контролем и самыми жесткими ядерными проверками, в связи этим он призывает Тегеран продолжать выполнять свои обязательства.

Хранилище урана в Казахстане

Кроме того, генеральный директор анонсировал, что в ходе сессии планируется подписание с Россией договора о транспортировке урана в Банк низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ в Казахстане. По словам Амано, завершение процесса закупок НОУ ожидается в текущем году, и уран должен поступить в хранилище в 2019 году. Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ был открыт в Казахстане в 2017 году и разместился на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Основной целью создания банка НОУ является учреждение механизма, обеспечивающего гарантийные поставки ядерного топлива государствам-членам МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла его производства и добросовестно выполняют свои обязательства по нераспространению.

МАГАТЭ - ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий. Агентство создано в рамках ООН в 1957 году в качестве самостоятельной организации и представляет собой международный орган, призванный как контролировать ядерную деятельность, так и содействовать использованию атомной энергии.