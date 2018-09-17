Главная газета КНДР высоко оценила контакты Пхеньяна и Сеула в преддверии нового саммита

ПХЕНЬЯН, 17 сентября. /ТАСС/. КНДР и Республика Корея должны реализовать положения Пханмунджомской декларации, подписанной лидерами двух стран на первом за десятилетие межкорейском саммите 27 апреля этого года. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в понедельник центральной газетой КНДР Rodong Sinmun в преддверии визита в страну президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Север и Юг должны начать новую историю мира, процветания и объединения <...> на основе положений Пханмунджомской декларации", - подчеркивает издание. "Переговоры и проекты сотрудничества ведутся на разных направлениях в числе усилий, прилагаемых для реализации декларации, на радость народам наших стран, поскольку они ведут к примирению, единству, миру и процветанию", - отмечает газета.

Rodong Sinmun также подчеркивает, что КНДР приложит все зависящие от нее усилия, чтобы не дать этому процессу "сойти с рельсов".

Президент Мун Чжэ Ин и председатель Ким Чен Ын на апрельском саммите подписали декларацию, в которой согласились работать с целью полной денуклеаризации Корейского полуострова, приостановить враждебные действия и возобновить трансграничное сотрудничество по различным направлениям.

С тех пор два государства обсуждают возможность соединения ряда железных и автомобильных дорог, провели военные переговоры на высоком уровне и встречу родственников из семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. На прошлой неделе стороны открыли в Кэсоне межкорейский пункт круглосуточной связи.

Газета высоко оценила все эти шаги. В то же время в издании ничего не говорится о предстоящем во вторник визите Мун Чжэ Ина в Пхеньян.