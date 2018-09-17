Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут переговоры 18 и 19 сентября

СЕУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Лидеры Республики Корея и КНДР проведут двусторонние переговоры во вторник и в среду.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов представитель администрации президента Южной Кореи.

"Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров - во вторник и в среду", - подчеркнул представитель администрации.

Он также добавил, что Мун Чжэ Ин прибудет в Пхеньян прямым авиарейсом из Сеула в 10 утра (04:00 мск) 18 сентября. Встреча двух лидеров, по его словам, состоится во второй половине дня.

Денуклеаризация Корейского полуострова

Главной темой предстоящей встречи станет денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Сеуле Им Чжон Сок, глава администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

"До недавнего времени денуклеаризация была главной повесткой переговоров Северной Кореи и США. Теперь этот вопрос станет ключевым на межкорейском саммите", - подчеркнул Им Чжон Сок. По его словам, данную проблему "невозможно обсуждать на рабочем уровне, поскольку на таком уровне невозможно прийти к решению". Именно поэтому важно, что ядерным вопросом займутся лидеры двух стран, отметил глава администрации президента.

По его словам, в ходе саммита будут затронуты также темы улучшения и развития межкорейских отношений и снижения военной напряженности. Кроме того, Мун Чжэ Ин попытается сыграть роль посредника для нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном для достижения прогресса в области денуклеаризации.

Им Чжон Сок также сообщил, что лидеры Республики Корея и КНДР проведут переговоры во вторник и в среду. По его словам, южнокорейский лидер прибудет в Пхеньян прямым авиарейсом из Сеула в 10:00 (04:00 мск) 18 сентября. Первая встреча двух лидеров, по его словам, состоится во второй половине дня.

Мун Чжэ Ин покинет КНДР в четверг. Им Чжон Сок отметил, что отъезд южнокорейского лидера может быть перенесен на более поздний срок, поскольку стороны могут провести еще одно мероприятие, которое пока не вошло в официальный график саммита. По его словам, оно направлено на укрепление дружеских отношений двух лидеров.