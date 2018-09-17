Глава Госсовета Кубы исключил причастность РФ к "акустическим атакам" на дипломатов США

"Это невозможно", - заявил кубинский лидер, отвечая на вопрос бравшей у него интервью ведущей телеканала Telesur о том, обращалось ли кубинское правительство за помощью к России для проведения "атак". "Наши моральные принципы не позволяют нам просить кого-либо атаковать кого-либо другого", - подчеркнул Диас-Канель.

При этом он категорически отверг сам факт того, что американские дипломаты подверглись на Кубе каким-либо атакам. "Мы никого не атаковали. На Кубе уважаются права всех иностранных граждан, в том числе дипломатов", - подчеркнул председатель Госсовета.

Телеканал NBC 11 сентября опубликовал сообщение, в котором со ссылкой на неназванных американских официальных лиц утверждалось, что США подозревают Россию в причастности к "акустическим атакам" на американских дипломатов на Кубе и в Китае. Однако в тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что расследование инцидентов, приведших к ухудшению здоровья американских дипломатов, продолжается и обвинения пока никому предъявлены не были.

Показанное в воскресенье интервью телеканалу Telesur стало первым интервью Диас-Канеля иностранному СМИ с тех пор, как 19 апреля он сменил Рауля Кастро на посту главы государства.

"Акустические атаки"

Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати США "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали 26 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре прошлого года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне. При этом информацию об общей численности своих дипмиссий стороны не раскрывали.

Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически отвергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.