Президент ФРГ подчеркнул необходимость диалога с РФ на фоне сложных отношений с ней

ХЕЛЬСИНКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Европа и Россия еще далеки от нормальных отношений, но нельзя изолировать РФ, нужно стремиться к диалогу с ней. Такое мнение высказал в понедельник в интервью газете Helsingin Sanomat президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед своим визитом в Финляндию.

"Никто не может быть доволен нынешней ситуацией в отношениях Германии и Европы с Россией", - указал он. По его словам, действия РФ на востоке Украины и в Крыму сильно повлияли на эти отношения. "Мы хотим лучших отношений, но мы еще далеки от их нормального состояния. Несмотря на это, Россия остается соседом Европы, и где, как ни в Финляндии, это лучше заметно", - подчеркнул Штайнмаейр.

Президент ФРГ отметил, что Россию не стоит изолировать. "Если есть желание не только оглядываться на прошлое, но и смотреть в будущее, необходимо - в первую очередь в сложные времена - искать каналы коммуникации", - уверен он.

Штайнмаейр считает, что проблемы при общении с Россией можно обсуждать непосредственно с ней. "По крайней мере, так я сделал прошлой осенью, когда встретился в России с президентом [Владимиром] Путиным. Эти дискуссии мгновенно ничего не исправят. Но, однако, я уверен, что молчание увеличивает риски, а не приносит новых альтернатив", - сказал он.

"У меня такой же подход, как у правительства Германии и [президента Финляндии Саули] Ниинистё. Я рад, что смогу обсудить с ним этот вопрос", - заключил Штайнмаейр.

Визит в Финляндию

В ходе трехдневного визита в Финляндию, который начнется в понедельник, у Штайнмайера запланированы встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и спикером парламента Паулой Рисикко, переговоры с премьер-министром Юхой Сипиля. Также ожидается, что он посетит Университет Оулу и недавно построенный ледокол "Поларис".