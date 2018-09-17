Глава Пентагона впервые за 14 лет прибыл с визитом в Македонию

СКОПЬЕ, 17 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в понедельник в Македонию, чтобы поддержать вступление страны в НАТО. Главу Пентагона в аэропорту встретили премьер-министр Македонии Зоран Заев и министр обороны Радмила Шекеринская.

В преддверии визита Мэттис заявил журналистам, что обеспокоен вероятностью того, что Россия попытается оказать влияние на проведение и результаты референдума в Македонии о вступлении страны в ЕС и НАТО. "Я поеду навестить наших македонских друзей, и я дам понять, что Соединенные Штаты поддерживают македонский народ", - сказал Мэтисс журналистам в Пентагоне.

Министр обороны США посетил Скопье впервые за последние 14 лет. Одной из основных задач его визита, как сообщалось, является демонстрация поддержки Македонии со стороны США в процессе вступления республики в НАТО, а также приверженности США миру и безопасности в балканском регионе. У министра запланирована встреча с премьер-министром и министром обороны Македонии.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся 25 лет. Греция добивалась изменения названия соседней страны и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Референдум о вступлении страны в НАТО и ЕС назначен на 30 сентября.