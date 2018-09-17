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Times: ЕС разрабатывает новый план решения проблемы ирландской границы

Новые предложения будут предоставлены 3 октября правительствам стран сообщества

ТАСС, 17 сентября. Главный переговорщик Брюсселя в диалоге с Лондоном Мишель Барнье разрабатывает новый проект соглашения между ЕС и Великобританией по решению проблемы ирландской границы с целью беспрепятственного прохождения товаров между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

Предложение Барнье, по данным издания, включает пункт "об использовании технологий, в частности, штрих-кодов на контейнерах с товарами с целью снижения числа таможенных проверок". Новые предложения будут предоставлены правительствам стран сообщества 3 октября.

"Пересмотренный проект протокола по Северной Ирландии" предусматривает, что контроль и проверки будут проводиться таким образом, что "не создадут угрозы единому рынку ЕС", приводит газета слова представителя Барнье. "По большей части эти проверки не будут производиться на границе", - уточнила представитель.

Как заявила ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй правительство Великобритании выступает против введения жесткой границы с Ирландией после Brexit и продолжит оставаться приверженным выполнению положений Белфастского соглашения. "Какого бы мы не достигли соглашения с ЕС, оно должно обеспечить беспрепятственное движение товаров через всю границу с Северной Ирландией. Столь же очевидно, что британское правительство никогда не примет варианта, который предусматривает создание новой границы внутри Соединенного Королевства, чтобы избежать появления жесткой границы с Ирландией ", - сказала она.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
ВеликобританияИрландияМэй, Тереза
Brexit
Мэй считает альтернативой своему проекту по Brexit только его полное отсутствие
Речь идет о вопросе границы между Ирландией и Северной Ирландией
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