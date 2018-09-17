Мэй считает альтернативой своему проекту по Brexit только его полное отсутствие

ТАСС, 17 сентября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что в случае с Brexit членам парламента придется сделать выбор между ее условиями сделки и отсутствием сделки как таковой. Об этом она заявила в эфире вещательной корпорации Би-би-си в понедельник.

"Это будет либо моя сделка, либо не будет никакой сделки" - сказала она, указывая на предложения по выстраиванию будущих взаимоотношений с ЕС, которые были согласованы 6 июля на заседании британского кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс.

Гарантии отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия - одна из основных проблем предстоящей сделки между Великобританией и ЕС. Ранее бывший глава британского МИДа Борис Джонсон раскритиковал попытку разрешения вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией действующим правительством после выхода Великобритании из ЕС.

В понедельник газета The Times сообщила, что главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье "тайно готовит" план по созданию беспрепятственной ирландской границы и разработке технологии по минимизации пограничных проверок. Премьер-министр Соединенного Королевства, в свою очередь, высказала мнение, что любая система таких проверок будет являться "жесткой границей", что, по ее словам, "не решит проблему".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.