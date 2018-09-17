Столтенберг заявил о коллективном военном ответе НАТО на возможные кибератаки

Brexit

СМИ: Великобритания получила разрешение на переговоры с ЕАСТ по Brexit

По данным Норвежского телеграфного бюро, Лондон сможет обсуждать свой выход из ЕС с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией

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