Столтенберг заявил о коллективном военном ответе НАТО на возможные кибератаки

ТАСС, 17 сентября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может применить статью 5 Устава блока в случае возможной кибератаки со стороны России. Положения статьи гласят, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь блок, куда входит 29 государств. Интервью с руководителем военного блока опубликовал в воскресенье портал Axios.
"Это не будет происходить автоматически. Это зависит от характера кибератаки", - ответил генсек на вопрос журналиста "Приведет ли российская кибератака к применению статьи 5?"
Как пояснил Столтенберг, "НАТО еще несколько лет назад принял решение, что кибератака может повлечь за собой применение статьи 5". "Мы никогда не станем уточнять, в каких конкретных случаях будем прибегать к статье 5. Я думаю, что нам не следует предоставлять преимущества потенциальному противнику", - добавил генсек и отметил, что блок "укрепляет свою киберзащиту, проводит учения, вкладывает средства в развитие соответствующих технологий".
Столтенберг уже не раз выступал с утверждениями, что Россия будто бы стоит за кибератаками против стран НАТО. МИД РФ неоднократно опровергал подобные утверждения, указывая, что не существует никаких подтверждающих такие суждения фактов.