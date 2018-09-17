{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патриарх Кирилл посетит Молдавию осенью с пастырским визитом

Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что патриарх придает особое значение визиту в республику

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит осенью Молдавию с пастырским визитом. Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам состоявшейся в понедельник встречи с руководителем Административного секретариата Московской Патриархии, архиепископом Солнечногорским Сергием.

"Провел встречу с викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, руководителем Административного секретариата Московской Патриархии, архиепископом Солнечногорским Сергием, который прибыл в Республику Молдова для обсуждения программы предстоящего нынешней осенью визита в нашу страну Святейшего Патриарха Кирилла. Было отмечено, что Его Святейшество придает особое значение этому первосвятительскому визиту в Молдову, поэтому он охватит не только город Кишинев, но и несколько епархиальных центров, и будет носить пастырский характер", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook.

Теги
РоссияМолдавияКирилл (патриарх)Додон, Игорь
Brexit
СМИ: Великобритания получила разрешение на переговоры с ЕАСТ по Brexit
По данным Норвежского телеграфного бюро, Лондон сможет обсуждать свой выход из ЕС с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией
Читать полностью