Патриарх Кирилл посетит Молдавию осенью с пастырским визитом

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит осенью Молдавию с пастырским визитом. Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам состоявшейся в понедельник встречи с руководителем Административного секретариата Московской Патриархии, архиепископом Солнечногорским Сергием.
"Провел встречу с викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, руководителем Административного секретариата Московской Патриархии, архиепископом Солнечногорским Сергием, который прибыл в Республику Молдова для обсуждения программы предстоящего нынешней осенью визита в нашу страну Святейшего Патриарха Кирилла. Было отмечено, что Его Святейшество придает особое значение этому первосвятительскому визиту в Молдову, поэтому он охватит не только город Кишинев, но и несколько епархиальных центров, и будет носить пастырский характер", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook.