СМИ: Великобритания получила разрешение на переговоры с ЕАСТ по Brexit

ТАСС, 17 сентября. Евросоюз позволил Великобритании начать формальные переговоры по Brexit со странами - участницами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Об этом в понедельник сообщило Норвежское телеграфное бюро (НТБ) со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

"Это необходимо, поэтому у нас нет никаких возражений. Но британцы должны постоянно держать нас в курсе дела, так как они все еще находятся в ЕС и не могут поступать только так, как им заблагорассудится", - рассказал НТБ дипломатический источник в Евросоюзе. Он подтвердил, что ЕС согласился дать Великобритании разрешение на проведение переговоров с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

Изначально Соединенное Королевство не имело права обсуждать свой выход из ЕС с третьими странами. Великобритания была вынуждена просить ЕС о специальном разрешении на их проведение. На прошлой неделе запрос одобрили на посольском уровне. Как ожидает собеседник НТБ, данный вопрос еще раз поднимут в Брюсселе во вторник.

Норвежская делегация для этих переговоров была сформирована еще весной. В феврале британское правительство сообщило, что ведет переговоры о наделении после Brexit граждан и подданных стран ЕАСТ фактически теми же правами, что и граждан Европейского союза. Согласно официальной информации, в Великобритании сейчас проживают около 33 тыс. граждан Швейцарии, 18 тыс. норвежцев, 2 тыс. исландцев и 40 подданных Княжества Лихтенштейн. В свою очередь постоянное место жительства в Швейцарии обрели около 41 тыс. подданных Соединенного Королевства, в Норвегии - 15 тыс., в Исландии - 800 британцев, а в Лихтенштейне - 80.

ЕАСТ основана в 1960 году. Целью создания этой организации было образование в Европе зоны свободной торговли. За все время существования ассоциации в нее в общей сложности входило 10 стран, включая Великобританию, однако шесть из них впоследствии покинули ее ряды, войдя в состав ЕС. В настоящее время членами ЕАСТ являются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.