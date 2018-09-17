На Украине запретили изданный в РФ сборник воспоминаний об убитом журналисте Олесе Бузине

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) запретил к ввозу на территорию страны изданный в России сборник об убитом на Украине журналисте и писателе Олесе Бузине "Олесь Бузина. Пророк и мученик". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованному перечню запрещенной литературы, список дополнен двумя книгами. Помимо сборника о Бузине, под запрет также попало издание Виктории Путилиной "Почему Украина не Европа". По состоянию на 14 августа в черном списке изданий числится 201 книга.

17 мая в Москве состоялась презентация книги "Олесь Бузина. Пророк и мученик", изданной российским издательством "Книжный мир". Составитель сборника Александр Чаленко сообщил тогда, что в подготовке книги приняли участие 48 российских и украинских авторов, в числе которых писатели Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Александр Проханов, Эдуард Лимонов, журналисты Владимир Соловьев, Анатолий Шарий и другие. В книге собраны воспоминания политиков, журналистов, писателей - тех, кто лично был с ним знаком и знал журналиста по его творчеству.

Олесь Бузина - украинский журналист, писатель и телеведущий, ярый противник украинского национализма, был убит у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца после убийства были задержаны двое подозреваемых - националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Однако на данный момент они находятся на свободе, так как суд выпустил их под личное обязательство. При этом организаторы преступления до сих не найдены.