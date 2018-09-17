Мэй уверена, что британский парламент поддержит сделку о Brexit

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность, что парламент страны поддержит будущее соглашение о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом после реализации Brexit. Об этом она заявила в понедельник в интервью вещательной корпорации Би-би-си .

"Когда мы придем к этому, я думаю, парламент проголосует за сделку", - сказала британский премьер, выразив надежду, что будущее соглашение с Брюсселем по Brexit предоставит Лондону свободу и новые возможности.

Бывший глава МИД Великобритании и один из потенциальных преемников Мэй на посту премьер-министра Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в понедельник в газете The Daily Telegraph, подверг очередной критике курс правительства по вопросу реализации Brexit и предрек "политическую автокатастрофу" в случае его продолжения. По его мнению, реализация плана Мэй по Brexit, одобренного 6 июля на заседании британского кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс, будет означать, что "впервые с 1066 года (завоевание Англии Нормандией - прим. ТАСС) наши [британские] лидеры сознательно согласятся с введением иностранного правления".

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ранее назвал неприемлемыми для Брюсселя основные положения британского правительственного плана в том виде, в котором они представлены, поскольку они не подходят ЕС. Представитель сообщества отверг предложенную британским правительством идею создания новой таможенной модели и зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая должна установить общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.