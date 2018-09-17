Вице-спикер Рады обвинила Порошенко в коррупции и ведении бизнеса с РФ

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид обвинила президента страны Петра Порошенко в коррупции, покровительстве олигархов и ведении бизнеса с РФ. Об этом она заявила в понедельник на совещании в парламенте.

"За четыре года увеличилась наша зависимость от российской экономики. Это интеграция, которую обеспечивает наш президент", - сказала она. "К сожалению, наш президент - президент олигархов, а не украинского народа. Он остается гарантом олигархической коррупционной системы и не может быть гарантом ни европейской, ни евроатлантической интеграции", - подчеркнула Сыроид.

В начале сентября с обвинениями в адрес Порошенко в ведении "частной торговли" с Россией заявляла лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко. Она в контексте роста торговли обвинила президента в "пустой патриотической риторике" в преддверии выборов, за которой "скрывается огромная коррупция".

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а выборы в украинский парламент - на 27 октября 2019 года.