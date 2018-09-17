Митинг радикалов у здания Генпрокуратуры в Киеве перерос в столкновения с силовиками

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Представители украинских радикальных организаций, проводящие с утра в понедельник митинг у здания Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), устроили драку с сотрудниками силовых структур.

Радикалы собрались на акцию, требуя от ГПУ объяснить причины выдачи Украиной России Тимура Тумгоева - выходца из Ингушетии, который воевал в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины.

Несколько десятков радикалов зажгли мусорный бак и шины. В ответ силовики начали поливать митингующих водой из шланга, завязалась драка. Радикалы предприняли попытки прорваться в Генпрокуратуру, забросали здание камнями. Однако силовики оттеснили участников пикета, применив слезоточивый газ.

В настоящее время протестная акция продолжается, о пострадавших пока не сообщается.