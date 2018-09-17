Климкин признал вину Киева за ситуацию с нацменьшинствами в Закарпатье

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин признал ответственность украинской власти за сложную ситуацию с венгерской общиной в Закарпатье. Об этом он заявил в понедельник на Евроатлантическом форуме.

Украина "годами ничего или почти ничего не делала для венгерской общины", сказал он, подчеркнув, что в стране не проводится последовательная политика в отношении национальных меньшинств.

Министр сказал, что, несмотря на то, что переходный период введения в действие закона об образовании продлен до 2023 года, "за два года невозможно изменить ситуацию со школьным образованием". Он считает, что ряд предметов в школах нацменьшинств можно преподавать на их языках. "Вы можете себе представить, что основы государства и права в венгерских школах будут преподаваться на венгерском? Я считаю, что это маразм... С другой стороны, физику принуждать изучать на украинском языке не стоит", - сказал Климкин. Он подчеркнул, что "венгры не должны быть дискриминированы".

Между тем глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко, выступая на проходящем в Киеве VII евроатлантическом форуме, заявила, что венгры в Закарпатье никогда не получат автономии. "Понятны ... определенные амбиции [Венгрии] относительно территориальной автономии Закарпатья. Хотелось бы сказать Будапешту, чтобы и не мечтали", - заявила она.

После подписания президентом Украины Петром Порошенко в сентябре 2017 года нового закона "Об образовании" отношения между Киевом и Будапештом резко ухудшились, поскольку в Закарпатье до недавнего времени проживало около 150 тыс. этнических венгров. Данный документ предполагает полный переход системы образования на украинский язык, то есть лишает национальные меньшинства права обучаться на родном языке. Протест в связи с этими действиями выразили Россия, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и другие страны. В Будапеште пообещали блокировать евроатлантические инициативы Киева, в частности Венгрия ранее неоднократно блокировала заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне глав МИД.