В Комиссии ООН заявили, что все стороны конфликта в Сирии совершали военные преступления

ЖЕНЕВА, 17 сентября. /ТАСС/. Все стороны сирийского конфликта совершали военные преступления во время боевых действий. Об этом заявил в понедельник в Женеве председатель Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Паулу Серджиу Пинейру.

"Большинство [военных] кампаний были отмечены военными преступлениями, совершавшимися всеми сторонами, включая неизбирательные атаки, преднамеренные атаки на защищенные объекты, применение запрещенного оружия и принудительное перемещение населения", - заявил он, представляя очередной доклад комиссии на сессии Совета ООН по правам человека.

Коснувшись ситуации в Идлибе, Пинейру отметил, что "только лишь в этом году более 500 тыс. гражданских лиц были перемещены в Идлиб и внутри него". Он призвал все стороны конфликта "проявлять сдержанность" и "отдать приоритет наполненному смыслом политическому диалогу" для урегулирования ситуации.

Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в регионе находятся около 10 тыс. членов террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией фактически станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Как сообщалось ранее, 20 июня Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии пришла к аналогичному выводу относительно ситуации в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Как отмечалось в докладе комиссии, "проправительственные силы совершали преступления против человечности, прибегая к негуманным действиям, вызывающим серьезные психические и физические страдания". В свою очередь группы вооруженной оппозиции Сирии и террористические организации в феврале - апреле 2018 года "предпринимали неизбирательные атаки против соседнего города Дамаск", и эти действия "могут представлять из себя военные преступления".