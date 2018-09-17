В Раде инициируют закон о регистрации иноагентов, действующих в интересах РФ

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Фракция Верховной рады "Народный фронт" инициирует законопроект о регистрации иностранных агентов на Украине, которые действуют в интересах Российской Федерации.

Об этом заявил в понедельник глава фракции Максим Бурбак.

"Народный фронт" инициирует разработку законопроекта, аналогичного закону в Соединенных Штатах от 1938 года, о регистрации иностранных агентов", - сообщил он на заседании согласительного совета украинского парламента.

По словам Бурбака, фракция предлагает, чтобы "такой закон касался исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, которой является Российская Федерация". "Мы считаем, что парламентский комитет по национальной безопасности и обороне вместе с депутатами из всех заинтересованных фракций должны безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады такой законопроект", - заключил он.

Американский закон

Foreign Agents Registration Act (FARA) - "Закон о регистрации иностранных агентов" - регламентирует работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США. Он был принят в 1938 году.

Согласно FARA, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего фактора или государства. Закон обязывает их предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности.

FARA не распространяется на организации, работающие в сфере науки, образования, религии и культуры в случае, если их деятельность "служит главным образом не иностранным интересам". Под действие закона также подпадают СМИ, но только те, которые "контролируются, субсидируются или финансируются" из-за рубежа.