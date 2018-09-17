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Доклад Минобороны о крушении Boeing в Донецкой области

Министр обороны Великобритании раскритиковал доклад Минобороны РФ по Boeing

Гэвин Уильямсон считает, что публикация российским ведомством новых данных связана с желанием дискредитировать украинское правительство

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал новые данные об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing в Донбассе, предоставленные в понедельник Минобороны РФ.

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"Это новый экземпляр российской дезинформации", - заявил британский министр, отвечая на соответствующий вопрос на совместном брифинге с украинским коллегой Степаном Полтораком.

При этом Уильямсон сослался на расследование Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее опубликовала промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, выпустившая сбившую "Боинг" ракету, могла быть завезена из России. По мнению Уильямсона, публикация новых данных Минобороны РФ связана с желанием дискредитировать украинское правительство.

Ранее на этом же брифинге Полторак назвал доклад российского оборонного ведомства "полной ложью и очередным фейком России".

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Представители Минобороны РФ 17 сентября рассказали журналистам, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию. В ведомстве заявили, что им удалось доказать фальсификацию видеороликов, представленных ССГ и призванных доказать перемещение комплекса "Бук-М1" из РФ на Украину, а также представили аудиозапись разговора украинских военных, которая доказывает причастность Киева к крушению Boeing. В российском ведомстве, кроме того, подчеркнули, что сам Киев признает, что комплексы "Бук-М1" Вооруженных сил Украины не могли попасть в руки ополченцев провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияУильямсон, ГэвинДоклад Минобороны о крушении Boeing в Донецкой области
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