В Берне сообщили о намерении поддерживать хорошие отношения с Москвой

ЖЕНЕВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария намерена продолжать прикладывать усилия, направленные на поддержание хороших отношений с Россией, вместе с тем Берн призывает "прекратить незаконную деятельность" на территории страны. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

Он пояснил позицию Берна в связи с появившимися в последние дни в швейцарских газетах Tages Anzeiger и SonntagsZeitung публикациями о якобы предпринимавшихся россиянами попытках слежки за химической лабораторией в городе Шпице и европейским представительством Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

"С весны 2018 года, - отметил Эльчингер, - МИД трижды вызывал российского посла или российского временного поверенного в делах в Берне". По словам представителя МИД, в первый раз российского дипломата вызывали после нападения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Затем "в ответ на неверное толкование роли лаборатории в Шпице". "И в самое последнее время - в ответ на публикацию результатов расследования [нападения на Скрипалей], проводимого властями Соединенного Королевства", - добавил Эльчингер.

МИД Швейцарии, продолжил официальный представитель, "призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на швейцарской территории в отношении швейцарских объектов". По его словам, "проверки российских заявок на аккредитацию усилены", и Швейцария "делится информацией с государствами-партнерами". "В то же время, она продолжит свои усилия по поддержанию хороших отношений с Россией", - заключил Эльчингер.

О чем сообщают СМИ

В пятницу в швейцарской газете Tages Anzeiger была опубликована статья, в которой утверждалось, что весной в Нидерландах были арестованы, а затем отпущены двое россиян, якобы намеревавшихся отправиться в Швейцарию для слежки за химической лабораторией в Шпице. В субботу в той же газете, а также в Tribune de Geneve был опубликован материал о том, что тех же двух россиян прокуратура Швейцарии подозревает в будто бы проходившей слежке за европейским представительством WADA в Лозанне. В воскресенье в SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche в своих публикациях заявили, что якобы "каждый четвертый из аккредитованных в Швейцарии россиян является шпионом".

Комментарии постпредства и посольства РФ

Посольство РФ в Швейцарии расценило эти публикации как "антироссийский вброс". При этом оно, в частности, обратило внимание на "злонамеренный" характер статьи о WADA с учетом того, что 14 сентября Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании 20 сентября. Как отмечает посольство РФ в своем комментарии в Facebook, нелепо выглядят попытки "внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам". "Неизбежно встает вопрос: cui prodest (кому это выгодно)? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве", - отмечается в комментарии.

"Решительно осуждаем очередные бездоказательные и русофобские обвинения "независимых" журналистов из швейцарского издания Tages Anzeiger - SonntagsZeitung в адрес российских дипломатов в Швейцарии", - говорится в заявлении постпредства РФ в Женеве, размещенном в воскресенье на его сайте. "Совершенно не удивляет уже ставшее визитной карточкой вышеупомянутого издания отсутствие реальных доказательств и ссылки на сомнительного характера источники, - отметила дипломатическая миссия РФ. - Возникает закономерный вопрос: кому выгодно нагнетание обстановки и формирование нелицеприятного облика российской дипломатии в умах швейцарцев?"

Инцидент в Солсбери и роль лаборатории в Шпице

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская же сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Британские специалисты так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что независимая экспертиза вещества, использованного в инциденте в Солсбери, обнаружила следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Лавров при этом сослался на информацию из швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпице, полученную на условиях конфиденциальности. По словам главы МИД РФ, по итогам экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.