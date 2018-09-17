Международные следователи изучат предоставленные Россией материалы по MH17

ГААГА, 17 сентября. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине, обратила внимание на информацию, представленную в понедельник российскими властями. Об этом говорится в заявлении международных следователей.

"ССГ обратила внимание на информацию, которая сегодня впервые была представлена властями РФ, - говорится в документе. - Уже в 2014 году ССГ попросила Россию предоставить все имеющиеся данные. В мае 2018 года ССГ запросила конкретную информацию, касающуюся цифр, обнаруженных на нескольких обломках ракеты".

По утверждению международных следователей, российская сторона "оставила этот и ряд других вопросов неотвеченными". В августе этого года РФ письменно уведомила ССГ "об отсутствии необходимости направления дополнительных запросов для получения необходимой информации, находящейся в распоряжении российских властей".

"ССГ тщательно изучит представленные сегодня материалы, как только РФ передаст соответствующие документы по запросу, сделанному в мае, и резолюции 2166 СБ ООН", - подчеркнули следователи. Они добавили, что "с самого начала расследования и по сегодняшний день вся информация, предоставляемая Российской Федерацией, тщательно анализируется и изучается". "Делая это, ССГ обнаружила, что ранее оглашенная и предоставленная ССГ информация от Министерства обороны РФ имела в ряде случаев фактические неточности, - утверждается в заявлении. - Примером этого может послужить предполагаемое присутствие военного самолета поблизости с MH17 на радарных снимках, представленных на пресс-конференции в июле 2014 года".

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

Ранее в понедельник представители российского военного ведомства рассказали журналистам, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию. В Минобороны заявили, что им удалось доказать фальсификацию видеороликов, призванных доказать перемещение комплекса "Бук-М1" из РФ на Украину, а также представили аудиозапись разговора украинских военных, которая доказывает причастность Киева к крушению Boeing. Также в российском ведомстве подчеркнули, что сам Киев признает, что комплексы "Бук-М1" Вооруженных сил Украины не могли попасть в руки ополченцев провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.