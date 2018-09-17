Глава МИД Швейцарии заявил, что хочет обсудить с Лавровым скандал с "российскими шпионами"

ТАСС, 17 сентября. Глава Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил о намерении обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг предполагаемой деятельности российской разведки в стране. Об этом политик рассказал в понедельник в интервью швейцарскому радио SRF.

"В этом году у нас уже было достаточно двусторонних контактов [с Россией] на различных уровнях, чтобы прямо заявить, что мы не потерпим подобной деятельности в Швейцарии. На следующей неделе я увижусь с главой российского МИД. Я еще раз открыто выскажусь на эту тему. Мы должны найти баланс между прояснением ситуации касательно вещей, которые мы не потерпим, и поддержанием отношений с этой страной", - сказал Кассис.

Он прокомментировал информацию, недавно опубликованную в швейцарских газетах Tages Anzeiger и SonntagsZeitung. В их материалах речь шла о якобы предпринимавшихся россиянами попытках слежки за химической лабораторией в городе Шпиц и европейским представительством Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. "Подобная активность спецслужб - ежедневное явление. Не только в случае с Россией, но и в случае с другими странами", - подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности публикации СМИ о будто бы имевших место хакерских атаках с российской стороны, глава швейцарского внешнеполитического ведомства сказал, что не хотел бы высказываться на эту тему. "Сейчас у меня слишком мало информации. Большинство сведений находятся в распоряжении Службы разведки Конфедерации", - отметил он и добавил, что занимается вопросом на дипломатическом уровне и не имеет доступа к более детальным сведениям.

Кассис напомнил, что МИД уже отказал некоторым российским дипломатам в аккредитации. При этом он отверг возможность дипломатического кризиса, заверив, что в любом случае конфедерация сохранит свою "нейтральную роль".

Что пишут СМИ

В пятницу в швейцарской газете Tages Anzeiger была опубликована статья, в которой утверждалось, что весной в Нидерландах были арестованы, а затем отпущены двое россиян, якобы намеревавшихся отправиться в Швейцарию для слежки за химической лабораторией в Шпице. В субботу в той же газете, а также в Tribune de Geneve был опубликован материал о том, что тех же двух россиян прокуратура Швейцарии подозревает в будто бы проходившей слежке за европейским представительством WADA в Лозанне. В воскресенье в SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche в своих публикациях заявили, что якобы "каждый четвертый из аккредитованных в Швейцарии россиян является шпионом".

Комментарии российской стороны

Сергей Лавров рассказал, что правительство Нидерландов не передавало Москве информацию о каких-либо "российских шпионах", а также расценил появившиеся публикации как "вброс". По его словам, маловероятно, чтобы арест и высылка "каких-то двух шпионов" при помощи Швейцарии и Великобритании могли бы остаться вне поля зрения СМИ. Министр отметил, что прокомментировать российские власти могли бы только какие-либо факты в случае их предоставления. "Вбросы в СМИ" Лавров охарактеризовал как попытку сделать прессу "инструментом неприглядной политики".

Посольство РФ в Швейцарии также расценило эти публикации как "антироссийский вброс".