Турчинов назвал "грязными фантазиями" данные Минобороны РФ по сбитому Boeing

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, комментируя новые данные Министерства обороны РФ о ракете, сбившей в небе над Донбассом малайзийский Boeing в 2014 году, заявил, что это все "грязные фантазии" и вновь возложил вину за трагедию на Россию.

"Министерство обороны Росссии выступило с очередным фейком о якобы причастности Украины к трагедии с малайзийским Boeing, - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО. По его словам, "это девятая или десятая версия, которую пытаются навязать мировой общественности российские военные и политики, чтобы спрятать свою причастность к этому страшному преступлению". Он назвал это "грязными фантазиями и грязными фейками", которые преследуют одну цель - "спрятать настоящих преступников".

В понедельник представители Минобороны РФ рассказали журналистам, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию. В Минобороны заявили, что им удалось доказать фальсификацию видеороликов, представленных ССГ и призванных доказать перемещение комплекса "Бук-М1" из РФ на Украину, а также представили аудиозапись разговора украинских военных, которая доказывает причастность Киева к крушению Boeing. В российском ведомстве, кроме того, подчеркнули, что сам Киев признает, что комплексы "Бук-М1" Вооруженных сил Украины не могли попасть в руки ополченцев провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Пассажирский "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.