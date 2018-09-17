AFP: экс-глава МВД Франции вновь оказался под следствием из-за дела Саркози

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший глава МВД Франции (2011-2012) Клод Геан, один из ближайших соратников экс-президента республики Николя Саркози, повторно оказался под следствием по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози 2007 года. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на осведомленные источники.

Геану, который перед избранием Саркози на президентский пост занимал должность директора его предвыборного штаба, следователи предъявили обвинения в "пассивной коррупции", "сокрытии хищения государственных средств" и "соучастии в незаконном финансировании предвыборной кампании".

Ранее Клод Геан уже оказывался под следствием по этому делу. В 2015 году ему были предъявлены обвинения в "отмывании денег, сокрытых путем налоговых преступлений, в составе организованной группы", однако серьезных последствий это не возымело. На первый допрос в рамках этого расследования Геан был вызван только минувшим летом.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года, однако сам экс-президент подобные обвинения отвергает. Французские следователи, занимающиеся этим делом, располагают показаниями посредника, Зиада Таккиедина, который утверждает, что передал представителям Саркози и ему лично "три чемоданчика с деньгами, полученными из Ливии", в которых было, по утверждениям СМИ, не менее пяти миллионов евро. В марте 2018 года по итогам допросов Саркози были официально предъявлены обвинения в получении взяток, незаконном финансировании предвыборной кампании и "соучастии в расхищении ливийских государственных средств". Саркози был выпущен на свободу, но помещен под судебный контроль в статусе подследственного.