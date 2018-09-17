Постпред США при ООН обвинила Россию в содействии убийству брата Ким Чен Ына

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", - утверждала она в понедельник на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.

Американский дипломат также заявила, что Россия помогает КНРД обходить санкции в отношении поставок нефти, введенные СБ ООН.

На прошлой неделе в пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии. Как указали в пресс-службе, "ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами".

После этого Хейли выразила недовольство в связи с несением в доклад российских поправок, в результате чего Вашингтон созвал экстренное заседание СБ.