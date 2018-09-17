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Гибель брата Ким Чен Ына
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Постпред США при ООН обвинила Россию в содействии убийству брата Ким Чен Ына

Как утверждает Никки Хейли, Москва передавала биологические вещества Пхеньяну
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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"Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", - утверждала она в понедельник на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.

Американский дипломат также заявила, что Россия помогает КНРД обходить санкции в отношении поставок нефти, введенные СБ ООН.

На прошлой неделе в пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии. Как указали в пресс-службе, "ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами".

После этого Хейли выразила недовольство в связи с несением в доклад российских поправок, в результате чего Вашингтон созвал экстренное заседание СБ.

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СШАКНДРРоссияКим Чен ЫнХейли, НиккиГибель брата Ким Чен ЫнаКим Чен Нам
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