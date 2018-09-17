Власти Испании будут использовать переговоры по Brexit для улучшения ситуации в Гибралтаре

МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Испании хотят использовать переговоры по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) для того, чтобы добиться улучшения ситуации в Гибралтаре. Об этом заявил глава МИД пиренейского королевства Жозеп Боррель, чьи слова приводит в понедельник корпорация Radio Nacional de Espana.
В Мадрид прибыл главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, который встретился с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Как уточнил Боррель: "Мы будем использовать переговоры [по Brexit] для того, чтобы добиться самого позитивного [исхода] для наших людей, для Испании и для испанцев, которые работают в Гибралтаре".
Барнье отметил, что переговоры между ЕС и Соединенным Королевством по Brexit развиваются в атмосфере "хорошего сотрудничества". "Возможно достичь соглашения с Великобританией, если целостность единого рынка сохранится", - написал главный переговорщик Евросоюза по Brexit в Twitter. "Полная поддержка Испании в ее переговорах с Соединенным Королевством по Гибралтару, которые должны завершиться как можно скорее", - уточнил Барнье.
20 сентября в австрийском Зальцбурге запланирован неформальный саммит глав государств и правительств стран ЕС. Одной из тем встречи станут переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза.
Гибралтар является заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией. Она вошла в ЕС в составе Соединенного Королевства в 1973 году.
Как ранее заявлял Барнье, Гибралтар покинет ЕС одновременно с Великобританией, но после этого Испания получит полную поддержку Евросоюза для согласования с Лондоном остающихся неурегулированными вопросов управления этой территорией.