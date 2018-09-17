Эксперт: разрывом договора с РФ Киев пытается избежать нападок ультранационалистов

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Украинская власть разорвала договор о дружбе с Россией из опасений недовольства радикалов в условиях начинающейся предвыборной кампании в стране. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Представьте, если бы 2 октября Договор о дружбе с РФ автоматически продлился, это сразу сделало бы власть мишенью для атак правых радикалов, особенно на фоне развернувшейся избирательной кампании. Таким образом, власть, не продлевая договор, просто пытается избежать политтехнологического кризиса", - считает Бортник. Он напомнил, что в этом случае документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

По мнению Бортника, власть могла бы денонсировать договор и раньше - в 2014-2015 годах, но не делала этого из- за опасений серьезных социально-экономических последствий. "На базе этого договора базируются еще более 400 договоров разного уровня между Украиной и РФ. И если РФ перестанет признавать функционирование этих договоров, это может нанести удар и по украинскому экспорту в РФ, и социально- экономическим связям и многим другим вещам", - пояснил он.

Политолог отметил, что пока прогнозировать реальные последствия непродления договора сложно, так как сам по себе он является лишь политической платформой, которая давала возможность заключать другие соглашения, "начиная от взаимных выплат пенсий и признания экономических стандартов, заканчивая взаимной торговлей и еще огромным количеством вопросов". Среди них эксперт назвал базирующиеся на большом договоре соглашения по Азовскому морю, Черноморскому флоту и другие.

Теперь, утверждает аналитик, мяч лежит на поле России. "Если Россия скажет, что нет этого договора - нет политической платформы для других договоров, это может привести к резкому сокращению торговли между двумя странами, к социальным проблемам украинцев, которые проживают в РФ, к непризнанию границы и другим последствиям. То есть теперь Россия будет принимать решение о том, какие буду последствия такого шага, этого и опасались в Киеве, поэтому до сих пор разрыва договора и не произошло", - резюмировал Бортник.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Теперь документ должен быть одобрен Верховной радой. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.