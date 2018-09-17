Пентагон объявил о намерении добиваться значительного расширения ВВС США

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Руководство министерства обороны США планирует добиваться значительного расширения американских Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщила в понедельник министр ВВС США Хезер Уилсон.

"[В настоящее время] ВВС слишком малы для [выполнения] того, что страна ожидает от нас. 312 боевых эскадрилий недостаточно. Так сколько требуется? 386", - заявила Уилсон, выступая на конференции в одном из ближайших пригородов Вашингтона в штате Мэриленд.

"ВВС, которые нам нужны для выполнения [текущей] Стратегии национальной обороны, состоят из 386 боевых эскадрилий", - считает министр. Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета, работает в структуре Пентагона и подчиняется министру обороны США.

Раскрытые детали

Согласно информации, изложенной Уилсон, ВВС требуется еще 7 эскадрилий истребителей, 5 эскадрилий бомбардировщиков, 2 эскадрильи беспилотных летательных аппаратов, 1 эскадрилья транспортной авиации, 7 эскадрилий, приданных Космическому командованию ВВС, 14 эскадрилий воздушных заправщиков, 7 эскадрилий специальных операций, 9 поисково-спасательных эскадрилий и 22 эскадрильи командования и управления, а также разведки. Речь идет о потенциальном расширении Военно-воздушных сил на 24%.

При этом Уилсон уточнила, что число стратегических ядерных ракет, которые находятся в ведении ВВС США, увеличивать не намечается. "Мы модернизируем свой потенциал ядерного сдерживания, но мы не видим увеличения числа ракетных эскадрилий", - заверила министр. По ее словам, не собирается Пентагон увеличивать и количество тех эскадрилий ВВС, которые отвечают за операции в киберпространстве. "Киберпространство тоже не увидит роста числа эскадрилий, хотя мы и разработаем новые инструменты для имеющихся эскадрилий", - отметила Уилсон.

По ее оценке, реализация описанных замыслов потребует расширения численности личного состава ВВС на 40 тыс. человек. За счет этого общая численность личного состава этого вида американских Вооруженных сил составит приблизительно 717 тыс. человек. На пике численности американские Военно-воздушные силы состояли в 1987 году из 401 боевой эскадрильи.

Осуществить новые намерения Пентагон рассчитывает в 2025-2030 годах, пояснила Уилсон.

При этом она не скрывала, что все эти планы подготовлены главным образом в связи с обострением напряженности в отношениях США с Россией и Китаем.

Новая оборонительная концепция США

США обнародовали впервые за 10 лет несекретную версию своей новой Стратегии национальной обороны (СНО) 19 января. Как подчеркнул тогда министр обороны США Джеймс Мэттис, новая СНО сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. "Хотя мы будем и дальше вести [военные] кампании против террористов, соперничество между великими державами, а не терроризм находится сейчас в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США", - предупредил глава Пентагона, выступая в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса. С его точки зрения, новая стратегия отвечает требованиям времени.