В WikiLeaks опровергли информацию о попытках Ассанжа получить российскую визу

"Господин Ассанж не обращался за такой визой когда-либо и не является автором документа. Источником является фабрикатор документов и нанятый ФБР информатор Сигурдур Тордарсон, приговоренный к тюремному заключению за подделку документов, выдавая себя за Ассанжа, многочисленные случаи мошенничества и педофилию", - говорится в сообщении в Twitter организации, опубликованном в ответ на материал Associated Press.

Ранее агентство AP сообщило, что Ассанж в 2010 году хотел получить визу в Россию. "Я, Джулиан Ассанж, настоящим предоставляю моему другу Исраэлю Шамиру полномочия сдать и забрать мой паспорт, чтобы получить визу", - говорилось, по его данным, в адресованном консульству РФ в Лондоне письме Ассанжа, попавшем в распоряжение AP. Письмо, как уточняет агентство, датировано 30 ноября 2010 года, в этот день Ассанж был объявлен в розыск Интерполом.

При этом Шамир заявил AP, что страдает от проблем с памятью и не может сказать, доставил ли он письмо Ассанжа, а также получил ли тот визу. "Я не могу исключить, что это произошло. У меня очень расплывчатые воспоминания об этих вещах", - заявил он агентству. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что не обсуждают личные детали о заявителях на получение визы, отмечает агентство.

Дело Ассанжа

После того, как 30 ноября 2010 года Интерпол, а 2 декабря того же года Европол выдали ордера на его арест, Ассанж сдался полиции Великобритании, где тогда находился. Он был помещен под стражу, но отказался от добровольной экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест из- за обвинений в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Он был отпущен под залог в 240 тыс. фунтов стерлингов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции.

В качестве условий временного освобождения суд обязал его сдать паспорт, носить электронный браслет, постоянно находиться по месту проживания в графстве Суффолк и каждый день отмечаться в местном отделении полиции.

Когда же британский суд постановил выдать Ассанжа шведским властям, австралиец попросил в 2012 году убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.